Përplasen dy helikopterë gjatë shuarjes së flakëve në Greqi, publikohen pamjet
Një alarm është ngritur pasditen e kësaj të diele në zonën e Psathës në Greqi, pasi dy helikopterë zjarrfikës u përplasën në ajër gjatë operacionit për shuarjen e një zjarri. Shërbimi zjarrfikës grek ka mobilizuar menjëherë forcat e kërkim-shpëtimit për lokalizimin dhe shpëtimin e anëtarëve të ekuipazheve të dy mjeteve ajrore. Janë publikuar edhe pamjet…
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Një alarm është ngritur pasditen e kësaj të diele në zonën e Psathës në Greqi, pasi dy helikopterë zjarrfikës u përplasën në ajër gjatë operacionit për shuarjen e një zjarri.
Shërbimi zjarrfikës grek ka mobilizuar menjëherë forcat e kërkim-shpëtimit për lokalizimin dhe shpëtimin e anëtarëve të ekuipazheve të dy mjeteve ajrore.
Janë publikuar edhe pamjet nga momenti kur dy helikopterët u përplasën në ajër.
Sipas mediave greke, të dy helikopterët ishin ngritur nga aeroporti ushtarak i Elefsinës dhe po merrnin pjesë në operacionet ajrore për shuarjen e zjarrit.
Informacionet e fundit bëjnë të ditur se ekuipazhi i njërit prej helikopterëve është gjallë dhe ka arritur të komunikojë me autoritetet, ndërsa për ekuipazhin e mjetit tjetër nuk ka ende të dhëna. Operacioni i kërkim-shpëtimit vijon.
Në të dy helikopterët pilotët janë me origjinë rumune, ndërsa koordinatorët e misionit janë grekë. Helikopterët ishin marrë me qira nga Shërbimi Zjarrfikës i Greqisë dhe secili kishte nga dy persona në bord.
Në vendngjarje janë dërguar katër autoambulanca të shërbimit të urgjencës dhe një njësi e lëvizshme mjekësore.