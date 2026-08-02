Përplasen dy helikopterë gjatë shuarjes së flakëve në Greqi, publikohen pamjet

Një alarm është ngritur pasditen e kësaj të diele në zonën e Psathës në Greqi, pasi dy helikopterë zjarrfikës u përplasën në ajër gjatë operacionit për shuarjen e një zjarri. Shërbimi zjarrfikës grek ka mobilizuar menjëherë forcat e kërkim-shpëtimit për lokalizimin dhe shpëtimin e anëtarëve të ekuipazheve të dy mjeteve ajrore. Janë publikuar edhe pamjet…

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02/08/2026 16:40

Një alarm është ngritur pasditen e kësaj të diele në zonën e Psathës në Greqi, pasi dy helikopterë zjarrfikës u përplasën në ajër gjatë operacionit për shuarjen e një zjarri.

Shërbimi zjarrfikës grek ka mobilizuar menjëherë forcat e kërkim-shpëtimit për lokalizimin dhe shpëtimin e anëtarëve të ekuipazheve të dy mjeteve ajrore.

Janë publikuar edhe pamjet nga momenti kur dy helikopterët u përplasën në ajër.

Sipas mediave greke, të dy helikopterët ishin ngritur nga aeroporti ushtarak i Elefsinës dhe po merrnin pjesë në operacionet ajrore për shuarjen e zjarrit.

Informacionet e fundit bëjnë të ditur se ekuipazhi i njërit prej helikopterëve është gjallë dhe ka arritur të komunikojë me autoritetet, ndërsa për ekuipazhin e mjetit tjetër nuk ka ende të dhëna. Operacioni i kërkim-shpëtimit vijon.

Në të dy helikopterët pilotët janë me origjinë rumune, ndërsa koordinatorët e misionit janë grekë. Helikopterët ishin marrë me qira nga Shërbimi Zjarrfikës i Greqisë dhe secili kishte nga dy persona në bord.

Në vendngjarje janë dërguar katër autoambulanca të shërbimit të urgjencës dhe një njësi e lëvizshme mjekësore.

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