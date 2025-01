Tërhiqet shorti, Lëvizja Vetëvendosje në fletëvotim do të ketë numrin 118 Komisioni Qendror Zgjedhor ka hedhur sot shortin për renditjen e partive politike në fletëvotime për zgjedhjet e përgjithshme të 9 shkurtit. Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi bëri të ditur se sot do të tërhiqet shorti ku partitë politike më pas do të dinë numrin në fletëvotim. Pas tërheqjes së shortit ka rezultuar që subjekti i…