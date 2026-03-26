Teologu i njohur i islamit dënohet me 18 vjet burg për përdhunim në Francë

26/03/2026 18:22

Studiuesi zvicerian i islamit, Tariq Ramadan, u shpall fajtor për përdhunime ndaj tre grave dhe u dënua nga gjykata penale e Parisit me 18 vjet burg.

Gjykata theksoi “ashpërsinë ekstreme të veprave” dhe urdhëroi ndalim të përhershëm për të mos u kthyer në Francë pas vuajtjes së dënimit.

Viktimat përshkruan marrëdhënie që fillimisht dukeshin të pranueshme, por u shndërruan në situata traumatike dhe të dhunshme.

