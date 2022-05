Tentojnë të kontrabandojnë lepuj, pula e birra, arrestohen tre persona në Gjilan

Kështu ka bërë të ditur Policia e Kosovës nëpërmjet një komunikate, duke thënë se të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, shkruan lajmi.net.

“Fsh. Stublinë 30.05.2022 – 19:00. Janë arrestuar tre të dyshuar meshkuj kosovarë pasi që pasi në traktorin me targa vendore me të cilin janë gjetur: 260 kilogram mish, , 70 pula, 7 lepuj, 1500 birra, 126 albume për foto dhe gjësende tjera të cilat janë dërguar në terminal doganor. Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me vendim të së cilit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/