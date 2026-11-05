Të shtunën protestë kombëtare, paralajmërohet bllokimi i të gjitha rrugëve të Prishtinës
Aktivistët kanë paralajmëruar mbajtjen e një proteste kombëtare të shtunën në Prishtinë kundër vrasjes së grave, me ç’rast pritet të bllokohen të gjitha rrugët e kryeqytetit. Ndërkaq, sot aktiviteti do të jetë më i kufizuar. Aktivistët do të bllokojnë për një orë rrugën “Luan Haradinaj”, në shenjë proteste. Gjatë këtij aksioni, ata kanë vendosur edhe…
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Aktivistët kanë paralajmëruar mbajtjen e një proteste kombëtare të shtunën në Prishtinë kundër vrasjes së grave, me ç’rast pritet të bllokohen të gjitha rrugët e kryeqytetit.
Ndërkaq, sot aktiviteti do të jetë më i kufizuar. Aktivistët do të bllokojnë për një orë rrugën “Luan Haradinaj”, në shenjë proteste.
Gjatë këtij aksioni, ata kanë vendosur edhe banerin me mbishkrimin: “Gjumi s’ka me ju marrë, flaka ka me ju dalë”.