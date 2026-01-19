Të shtëna me armë në një bashki në Çeki, një i vdekur dhe katër të plagosur

Bota

19/01/2026 13:05

Një incident i armatosur ka ndodhur në një bashki lokale në Republikën Çeke, ku një person humbi jetën dhe disa të tjerë u plagosën, njoftojnë autoritetet çeke.

Sipas policisë, të shtënat ndodhën në bashkinë e qytetit të vogël Chřibská, në pjesën veriore të vendit, raporton AP.

Një grua u vra, ndërsa të paktën katër persona të tjerë u plagosën, përfshirë edhe një oficer policie.

Forcat e rendit reaguan menjëherë në vendngjarje dhe sulmuesi u qëllua për vdekje nga policia.

Autoritetet konfirmuan se situata është vënë nën kontroll dhe se nuk ka më rrezik për qytetarët.

Motivet e sulmit mbeten ende të paqarta, ndërsa hetimet po vazhdojnë.

