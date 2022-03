Të premten vazhdojnë takimet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, i cili është edhe kryenegociator në dialogun me Serbinë, të premten, më 25 mars, do të zhvillojë takime në Bruksel në kuadër të procesit që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.

Bislimi do të takohet me të dërguarin e posaçëm të BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Diplomatët në Bruksel këtë takim e quajnë si “takim në kuadër të dialogut” dhe paralajmërojnë se të njëjtën ditë, Lajçak do të komunikojmë përmes video-lidhjes edhe me delegacionin e Serbisë. Por, takime midis Kosovës dhe Serbisë nuk prite të ketë.

Sipas paralajmërimeve në Bruksel, temat kryesore të diskutimeve pritet të jenë çështja e të pagjeturve dhe ajo e energjisë. Shpesh është thënë se rreth këtyre dy temave ka një përafrim të madh dhe marrëveshje është “pothuajse punë e kryer”. Por, sipas të njëjtave burimeve, kanë mbetur vetëm disa detaje për t’u sqaruar.

Pala kosovare ka thënë se për çështje të energjisë nuk do të bisedohet më me palën serbe, por vetëm me BE-në, e cila ka marrë përsipër edhe lehtësimin e kësaj marrëveshjeje. Por, BE-ja ka mbetur që të “sqarojë” me Beogradin disa çështje rreth kësaj teme.

Në Bruksel kanë përsëritur se vendimi i Qeverisë së Kosovës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, ka shkaktuar pakënaqësi, por shpresojnë që ky vendim të mos ketë ndikim negativ në dialog.

Por, siç ka thënë i dërguari i posaçëm i BE-së për dialogun, Mirosllav Lajçak, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, BE-ja nuk do të thërrasë takim të nivelit të lartë ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, pa qenë e sigurt se në atë takim nuk do të ketë rezultate konkrete.

Diplomatët në Bruksel thonë se nuk presin ndonjë lëvizje konkrete në dialog, derisa të përfundojnë zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare serbe që mbahen më 3 prill. Pas zgjedhjeve, ata presin një dinamikë të re edhe në dialog, me synimin që të ketë edhe marrëveshje konkrete.

Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e BE-së, ka nisur më 2011 dhe ka për qëllim të arrihet normalizimi i plotë midis palëve.