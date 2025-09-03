Të paktën 15 të vdekur pasi tramvaji në Lisbonë del nga shinat

Të paktën 15 persona kanë humbur jetën pasi teleferiku i famshëm Gloria Funicular i Lisbonës doli nga shinat dhe goditi një ndërtesë. Tetëmbëdhjetë të tjerë janë plagosur, përfshirë një fëmijë, shkruan BBC. Shkaku i aksidentit nuk dihet, ndërsa një dëshmitar tha se e pa vagonin “jashtë kontrollit, pa frena”. Disa nga të vrarët ishin shtetas…

Bota

03/09/2025 22:33

Të paktën 15 persona kanë humbur jetën pasi teleferiku i famshëm Gloria Funicular i Lisbonës doli nga shinat dhe goditi një ndërtesë.

Tetëmbëdhjetë të tjerë janë plagosur, përfshirë një fëmijë, shkruan BBC.

Shkaku i aksidentit nuk dihet, ndërsa një dëshmitar tha se e pa vagonin “jashtë kontrollit, pa frena”.

Disa nga të vrarët ishin shtetas të huaj, thonë autoritetet.

Artikuj të ngjashëm

September 3, 2025

Trump thotë se do të zhvillojë bisedime për Ukrainën në ditët në vijim

September 3, 2025

Lucern, aksident i rëndë në autostradën A14: Një i vdekur dhe...

Lajme të fundit

Trump thotë se do të zhvillojë bisedime për Ukrainën në ditët në vijim

Lucern, aksident i rëndë në autostradën A14: Një...

Marrin flakë disa kabllo elektrike në Klinë, intervenojnë zjarrfikësit

F-16 mbi Shtëpinë e Bardhë, Trump vlerëson Presidentin...