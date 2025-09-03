Të paktën 15 të vdekur pasi tramvaji në Lisbonë del nga shinat
Bota
Të paktën 15 persona kanë humbur jetën pasi teleferiku i famshëm Gloria Funicular i Lisbonës doli nga shinat dhe goditi një ndërtesë.
Tetëmbëdhjetë të tjerë janë plagosur, përfshirë një fëmijë, shkruan BBC.
Shkaku i aksidentit nuk dihet, ndërsa një dëshmitar tha se e pa vagonin “jashtë kontrollit, pa frena”.
Disa nga të vrarët ishin shtetas të huaj, thonë autoritetet.