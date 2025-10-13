Të gjitha pengjet e gjalla kthehen në Izrael
Ushtria izraelite sapo ka konfirmuar se grupi i dytë i pengjeve izraelite që janë gjallë është dorëzuar tek Kryqi i Kuq, raporton BBC. Trembëdhjetë pengjet tani janë në rrugë drejt forcave të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit dhe Agjencisë së Sigurisë së Izraelit në Rripin e Gazës. Më herët gjatë mëngjesit, Hamasi tashmë kishte liruar shtatë…
Bota
Ushtria izraelite sapo ka konfirmuar se grupi i dytë i pengjeve izraelite që janë gjallë është dorëzuar tek Kryqi i Kuq, raporton BBC.
Trembëdhjetë pengjet tani janë në rrugë drejt forcave të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit dhe Agjencisë së Sigurisë së Izraelit në Rripin e Gazës.
Më herët gjatë mëngjesit, Hamasi tashmë kishte liruar shtatë persona si pjesë e grupit të parë të lirimit të pengjeve.
Ndërsa familjet janë mbledhur në Ramallah për të pritur të burgosurit që pritet të lirohen sot, festimet e dikurshme janë zëvendësuar nga pasiguri dhe konfuzion.
Izraeli ka bërë të qartë se dëshiron të shmangë skenat e gëzimit të mëparshme, kur turma të mëdha prisnin të burgosurit duke valëvitur flamuj të Hamasit. Sot, prania e sigurisë palestineze është e madhe dhe pika kufitare e Beitunias është bosh.
Familjet janë mbledhur në një sallë pritjeje në qendër të Ramallahut dhe u është kërkuar të mos përdorin flamuj, ëmbëlsira apo karrige për pritje.
Atmosfera është e përmbajtur dhe e paqartë, pasi lista e të liruarve ka ndryshuar disa herë gjatë natës. Disa janë njoftuar se të afërmit e tyre do të dëbohen dhe nuk do të kthehen në shtëpi.
Një burrë që pret nipin e burgosur prej 23 vitesh tha se, megjithë vështirësitë e dy viteve të fundit, lirimi i këtyre të burgosurve e bën luftën në Gaza të ketë kuptim.