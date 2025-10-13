Të gjitha pengjet e gjalla kthehen në Izrael

13/10/2025 11:37

Ushtria izraelite sapo ka konfirmuar se grupi i dytë i pengjeve izraelite që janë gjallë është dorëzuar tek Kryqi i Kuq, raporton BBC.

Trembëdhjetë pengjet tani janë në rrugë drejt forcave të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit dhe Agjencisë së Sigurisë së Izraelit në Rripin e Gazës.

Më herët gjatë mëngjesit, Hamasi tashmë kishte liruar shtatë persona si pjesë e grupit të parë të lirimit të pengjeve.

Ndërsa familjet janë mbledhur në Ramallah për të pritur të burgosurit që pritet të lirohen sot, festimet e dikurshme janë zëvendësuar nga pasiguri dhe konfuzion.

Izraeli ka bërë të qartë se dëshiron të shmangë skenat e gëzimit të mëparshme, kur turma të mëdha prisnin të burgosurit duke valëvitur flamuj të Hamasit. Sot, prania e sigurisë palestineze është e madhe dhe pika kufitare e Beitunias është bosh.

Familjet janë mbledhur në një sallë pritjeje në qendër të Ramallahut dhe u është kërkuar të mos përdorin flamuj, ëmbëlsira apo karrige për pritje.

Atmosfera është e përmbajtur dhe e paqartë, pasi lista e të liruarve ka ndryshuar disa herë gjatë natës. Disa janë njoftuar se të afërmit e tyre do të dëbohen dhe nuk do të kthehen në shtëpi.

Një burrë që pret nipin e burgosur prej 23 vitesh tha se, megjithë vështirësitë e dy viteve të fundit, lirimi i këtyre të burgosurve e bën luftën në Gaza të ketë kuptim.

