Tatum shkëlqen me 50 pikë, Boston Celtics mposhtin Brooklyn Nets në duelin e tretë të “Play Off-it”

Celtics po udhëheqin tani 2-1 me fitore ndaj Nets, të cilët pavarësisht lojës së mirë të treguar, nuk mundën t’i bëjnë ballë sulmeve të nikoqirëve.

Rezultati i çerekëve, Boston Celtics – Brooklyn Nets: (33-32), (28-25), (35-27), (29-35).

Basketbollistët kryesorë për Celtics ishin, Jayson Tatum i cili shkëlqeu me 50 pikë, gjashtë kërcime dhe shtatë asistime dhe Thompson me 19 pikë, 13 kërcime dhe një asistim.

Për Nets, James Harden shkëlqeu me 41 pikë, shtatë kërcime dhe 10 asistime bashkë me Kevin Durant me 39 pikë, nëntë kërcime dhe një asistim.

Rezultati përfundimtar, Boston Celtics 125–119 Brooklyn Nets./Lajmi.net/