Tasholli paralajmëron protestë masive në Prishtinë: Besojmë se do të afrohemi te 150 mijë pjesëmarrës

Me moton “Jo në emrin tim”, nesër me fillim nga ora 16:00 do të mbahet një nga protestat më të mëdha në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së. Një nga udhëheqësit dhe ideatorët e platformës “Liria ka emër”, Ismail Tasholli, shpalosi detaje nga protesta e nesërme. Ai në emisionin DPT te Fidani në Klan Kosova paralajmëroi…

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30/09/2026 22:14

Me moton “Jo në emrin tim”, nesër me fillim nga ora 16:00 do të mbahet një nga protestat më të mëdha në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së.

Një nga udhëheqësit dhe ideatorët e platformës “Liria ka emër”, Ismail Tasholli, shpalosi detaje nga protesta e nesërme.

Ai në emisionin DPT te Fidani në Klan Kosova paralajmëroi pjesëmarrje masive.

“Paj unë besoj që afrohemi diku te mbi 150 mijë sepse edhe gatishmëria është shumë e lartë edhe emocioni është shumë më i rritur se herave të tjera, edhe qytetarët e kanë kuptuar rolin e tyre në përçimin e mesazhit që duhet të bëhet në shesh. Mos të harrojmë se ai shesh është i 68-tës e 69-tës, është shesh i 81-tës dhe 84-tës edhe i 97-tës e duhet të jetë edhe i 2026-tës. Nuk kam asnjë dyshim që nuk ka me pasë vend “me lëshue gjilpanën nesër” në Prishtinë”, u shpreh Tasholli”, tha Tasholli në Klan Kosova.

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