Ish-ushtari i UÇK-së rrëfen reagimin e familjes kur mori pushkën: E ke zdritë ftyrën e familjes

Një ish-ushtar i UÇK-së ka rrëfyer momentet kur vendosi t’i bashkohej luftës, duke treguar edhe reagimin e familjes së tij kur mori vesh se kishte marrë pushkën. Ai tha se për një kohë të gjatë nuk kishte mundur t’ia tregonte nënës vendimin e tij, ndërsa babai, i cili ndodhej në perëndim, e kishte marrë vesh…

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30/09/2026 22:26

Një ish-ushtar i UÇK-së ka rrëfyer momentet kur vendosi t’i bashkohej luftës, duke treguar edhe reagimin e familjes së tij kur mori vesh se kishte marrë pushkën.

Ai tha se për një kohë të gjatë nuk kishte mundur t’ia tregonte nënës vendimin e tij, ndërsa babai, i cili ndodhej në perëndim, e kishte marrë vesh shumë më vonë.

“Një kohë të gjatë s’kam mujt me i tregu nanës. Baba ka qenë në perëndim, ai ka marrë vesh shumë kohë më vonë. Erdhi koha kur e mora pushkën e pushkën s’mujsha me fsheh. Unë u frigova që do të marr një këshill prej nanës e gjyshes, por unë mora një mbështetje”, rrëfeu ai.

Ai tregoi edhe momentet e para të telefonatës me babanë, nga i cili kishte pritur qortim, por përkundrazi mori fjalë mbështetëse.

“Pritsha me m’qortu fort, e ai në momentet e para më tha: ‘Ti e ke gëzu shtëpinë tonë, ti e ke zdritë ftyrën e familjes’”, tha ish-ushtari.

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