Tasholli: Kurti si kryeministër e pranon “Zajednicën”, Albini i djeshëm jo Njohësi i rrethanave politike, Ismail Tasholli, ka thënë se kryeministri Albin Kurti, në pozitën e shefit ekzekutiv, do ta pranojë zbatimin e vendimit për Asociacionin e komunave me shumicë serbe. Tasholli, me anë të një postimi në ‘Facebook’, ka thënë se Kurti opozitar një gjë të tillë nuk do ta bënte, duke e quajtur Kurtin…