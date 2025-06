​Tare e bind edhe Modriçin, kroati vishet kuq e zi Luka Modric është gati të nënshkruajë një kontratë prej 3 milionë eurosh me Milanin deri në vitin 2026, me një opsion për një sezon shtesë, sipas burimeve të “Football Italia”. Ylli kroat Modric është në prag të bashkimit me Milanin si lojtar i lirë, pas përfundimit të kontratës së tij me Real Madridin, shkruan KosovaPress.…