Talenti i lindur i bilardos: Pa i mbushur tri vjet, i vendos dy rekorde “Guinnes”
Jude Owens ka vendosur shumë shpejt emrin e tij në librin e “Rekordeve Guinness”. Madje dy herë. Vetëm 2 vjeç e 261 ditë, djaloshi anglez u bë personi më i ri në moshë që bën një “double”, duke futur në gropa dy gurë me një goditje. Po ashtu, edhe më i riu në histori që…
Luke Owens, babai i Jude ka thënë se “snooker” është argëtimi i preferuar i djalit të tij, ndryshe nga moshatarët e tij.
Për të kënaqur djaloshin e vogël, familja e kishte në fillim shumë të vështirë, pasi ai e kishte të pamundur të arrinte lartësinë e tavolinës së bilardos, shkruan abcnews.
Por zgjidhja u gjet në fillim me një shkallë dhe më pas me një stol të veçantë që Jude kërkon ta marrë me vete kudo që shkon.