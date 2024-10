Takohen përfaqësues të bizneseve nga Kosova e Shqipëria, u bëjnë thirrje të dy qeverive për bashkëpunim

Aleanca Kosovare e Bizneseve (AKB) dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë kanë mbajtur takimin e parë me temë: Rritja e tregut të përbashkët Kosovë-Shqipëri si mundësi e qëndrueshme e zhvillimit ekonomik”, raporton Ekonomia Online.

Kryetari i AKB-së, Agim Shahini tha se ky takim ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit për ekonominë kombëtare dhe rritjen e konsumit të prodhimeve vendëse në Kosovë dhe Shqipëri.Shahini u bëri thirrje Qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë të takohen dhe të bisedojmë për 100 marrëveshjet e nënshkruara, me qëllim të rritjes së ekonomisë të të dyja vendeve.

Ai ka bërë të ditur se mbi 600 biznese nga Kosova ekzistojnë në Shqipëri, por që tha se Kosova ka nevojë më shumë për importe nga Shqipëria, dhe anasjelltas.

“Ekonomia kombëtare ka nevojë më shumë të jemi bashkë me vendime të ndryshme, në të dy anët e shtetit tonë, ne varemi dhe jemi si popull konsumues të prodhimeve të huaja. Prodhuesit e vendit ballafaqohen me konkurrencë herë të padrejtë dhe mos konsum të prodhimit vendor. Misionet tona të përbashkëta janë për të bërë biznes të ndershëm dhe prodhim cilësor. Qeveria e Kosovës dhe Shqipërisë kanë nënshkruar mbi 100 marrëveshje e shumë prej tyre janë lënë në harresë. Andaj ftoj dy qeveritë që të rrisin ekonomin kombëtare. Rruga e kombit e ka lehtësuar qarkullimin e lirë të qytetarit mallit dhe kapitalit. Kosova dhe Shqipëria duhet të konsolidohen, Kosova për gabimet e veta është nën sanksione ekonomike nga ShBA, të cilat kanë ndikim negativ për ekonominë”.

“Qeveria e Kosovës dhe Shqipërisë do të duhet më shumë të takohen, turizmi është një nga mundësitë që kosovarët e kanë të lehtë të investojnë, por duhet edhe të Shqipërisë të investojnë në Kosovë, ne i mirëpresim dhe i mbështesim ata me konsumimin e produkteve shqiptare. Mbi 600 biznese nga Kosova ekzistojnë në Shqipëri që i kanë aktivitetet e tyre, por mbetemi tek shkëmbimet tregtare më të varfër nga vendet tjera. Ky takim ka për qëllim të nxit me shumë bashkëpunimin e ekonominë kombëtare. Sot tregu vlerësohet në bazë të konsumit prandaj duhet të rritet kah prodhimi vendas. Kosova ka nevojë më shumë për importe nga Shqipëria, por edhe Shqipëria ka nevojë më shumë për import nga Kosova”.

Nikolin Jaka, kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, ka theksuar se ndonëse të dyja vendet kanë prodhimtari, shkëmbimet tregtare mungojnë. Edhe ai ka kërkuar që të rishikohen marrëveshjet e nënshkruara dhe të vlerësohen rezultatet.“Ky është një takim shumë i rëndësishëm, qeveritë tona kanë një marrëdhënie të mirë, ka iniciativë për t’i shërbyer ekonomisë kombëtare, por kanë shumë punë për të bërë. Kur shikojmë shifrat tregtar nuk ndihem mirë kur shihet deficidi kombëtar, kjo nuk është komode. Ndërkohë nga ana tjetër një vend që ka prodhuesit e vet do të thotë që mungojë ambasadorët e sipërmarrësve. Unë personalisht jam skeptik sepse duhet ulen qeveritë për 100 marrëveshje të nënshkruar, por sa janë të implementuara, ka shumë pengesa tarifore dhe jo tarifore. Ky takim do të shërbejë si thirrje për dy qeveritë tona për të nxjerr te gjitha problematikat që kanë vendet tona dhe për të bërë zgjidhje për to. Kosova ka turizëm malor, Shqipëria ka turizmin e detit, kështu qe investimet e përbashkëta ku potencon më shumë secili vend është shumë e rëndësishme”.

Jaka ka thënë se ka se Shqipëria është një hap përpara në rrugën e anëtarësimit në BE, prandaj edhe duhet që ta ndihmojë Kosovën në këtë drejtim, raporton EO.“Mos të harrojmë që rajoni i Ballkani Perëndimor po bëhet gati për të hyrë ne BE duhet Kosova dhe Shqipëria të paraprijë integrimin në BE në mënyrë që të jemi partnerë, duhet t’i paraprijmë kësaj gjëje. Sot po bëjmë një proces mes dy vendeve, duhet t’i inkurajojmë Qeverinë e Kosovës dhe atë shqiptare të jenë në sinkronë në politikat e përbashkëta”, ka thënë Jaka.Anëtari i kryesisë së Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, Rodolf Xhilari ka potencuar se për të pasur bashkëpunim më të ngushtë duhet të ketë barazi edhe sa i përket TVSh-së, raporton EO.“Të gjitha problematikat që ngritën janë të vërteta dhe shqetësuese, folët për burokracinë dhe se Kosova ka lehtësia më të mëdha se Shqipëria në tatime, kjo më tepër e kam tek kryetari jonë që ne duhet të bëjmë barazimin. Si për shembull çmimi i naftës, në çdo transport një nga kushtet kritere të kryesore është nafta, ne kur marrim 30 për qind më të shtrenjtë naftën detyrimisht ne nuk do të kemi barazinë dhe shprehim shqetësim. Ne duhet të bëjmë barazi”, ka thënë Xhilari.

Shkëlzen Jusaj, anëtar Bordi i AKB-së, tha se arsyeja pse Kosova ka çmim më të lirë të naftës se Shqipëria, është për shkak të taksave më të ulëta.

“Sa i përket që Kosova është më mirë sigurish që ka ndikuar që janë taksat më të vogla. Sigurisht që e bënë të pa barabartë për transportuesit. Po qashtu nëse krahasohet taksat e Maqedonisë dallojnë me te Kosovës sepse janë më lirë. Kam parë as nga Kosova as nga Shqipëri nuk është punuar edhe shumë”, përfundoi ai.