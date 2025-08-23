Takohen dy legjendat e boksit shqiptar
Dy legjendat e boksit shqiptar janë takuar së fundmi. Bëhet fjalë për Luan Krasniqin dhe Aziz Salihun, ku ky i fundit, ditë më parë u diagnostikua me Alzheimer. Takimin e bëri të ditur e bija e Salihut, këngëtarja e njohur, Monika Salihu përmes një postimi në rrjetet e saja sociale. Si Krasniqi , ashtu dhe…
Sport
Dy legjendat e boksit shqiptar janë takuar së fundmi.
Bëhet fjalë për Luan Krasniqin dhe Aziz Salihun, ku ky i fundit, ditë më parë u diagnostikua me Alzheimer.
Takimin e bëri të ditur e bija e Salihut, këngëtarja e njohur, Monika Salihu përmes një postimi në rrjetet e saja sociale.
Si Krasniqi , ashtu dhe Salihu u panë të buzëqeshur në prani të njëri-tjetrit.