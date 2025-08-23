Takohen dy legjendat e boksit shqiptar

Sport

23/08/2025 11:50

Dy legjendat e boksit shqiptar janë takuar së fundmi.

Bëhet fjalë për Luan Krasniqin dhe Aziz Salihun, ku ky i fundit, ditë më parë u diagnostikua me Alzheimer.

Takimin e bëri të ditur e bija e Salihut, këngëtarja e njohur, Monika Salihu përmes një postimi në rrjetet e saja sociale.

Si Krasniqi , ashtu dhe Salihu u panë të buzëqeshur në prani të njëri-tjetrit.

