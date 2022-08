Takimet me krerët e shtetit, Escobar: Vizita ime këtu është për të treguar mbështetjen e plotë për dialogun

I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe përfaqësuesi i special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, thanë se janë të angazhuar për të parandaluar çfarëdo përshkallëzimi në Kosovë më 1 shtator.

Pas takimeve me krerët institucionalë, Escobar tha të mërkurën se janë siguruar nga Kosova dhe Serbia se nuk do të ketë dhunë më 1 shtator, atëherë edhe kur hyn në fuqi dy vendimet qeveritare për targat ilegale dhe reciprocitetin në dokumente.

“Mendimi im i vetëm është se unë jam këtu për të dhënë mbështetjen për të gjetur një rrugë përpara për të gjitha këto çështje të vështira. Detajet se si shkojnë përpara janë në të vërtetë për dialogun, por unë doja të sigurohesha që njerëzit të kuptojnë se vizita ime këtu ishte me të vërtetë për të treguar mbështetjen e plotë për dialogun e lehtësuar nga BE. Të dyja palët na kanë siguruar se nuk duan përshkallëzim, nuk duan dhunë më 1 shtator. Pra, tani jemi këtu për t’u siguruar që të gjitha ato dëshira të mira, dhe i gjithë ai optimizëm të përkthehen në një propozim konkret”, tha ai.

Ndërkaq, Lajçak tha se ka pasur takime të mira me krerët institucionalë në Kosovë, mirëpo procesi do të vazhdojë për të shmangur siç tha çfarëdo tensioni më 1 shtator.

“Diskutim shumë i gjatë dhe i detajuar me Kryeministrin dhe gjithashtu me zonjën presidente. Por procesi vazhdon, sigurisht që kemi edhe disa takime të tjera këtu dhe më pas do të vazhdojmë në Beograd. Por, mesazhi më i rëndësishëm është se ne jemi këtu së bashku me Gabriel Escobar, para së gjithash për të treguar se uniteti midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara është i plotë, dhe nuk mund të jetë më i mirë, dhe ne po punojmë krah për krah kur është fjala për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe së dyti që komuniteti ndërkombëtar është shumë i shqetësuar për atë që pamë në terren më 31 korrik, dhe presin që ne të gjithë së bashku, negociatorët, lidershipi i Kosovës dhe lidershipi i Serbisë të mos lejojmë që kjo të përsëritet më 31 gusht, dhe kjo është arsyeja pse ne jemi këtu”, tha ai.

Ai theksoi së gjendet në Kosovë për të siguruar se asgjë e keqe nuk do të ndodh me datën 1 shtator.

“Sapo pata një diskutim shumë të gjerë me kryeministrin dhe Besnik Bislimin dhe padyshim që do të ishte gabim nëse do të hyja në detaje në këtë pikë. Siç thashë ky ishte një diskutim shumë i rëndësishëm dhe ne po vazhdojmë misionin tonë….Ne jemi këtu për t’u siguruar që asgjë e keqe nuk do të ndodhë…Nuk do të flas për detaje dhe shpresoj ta kuptoni….Unë jam optimist. Kjo është arsyeja pse unë jam këtu. Nëse nuk do të besoja se ka një zgjidhje, as që do të vija. Siç thashë, ky ishte një takim i rëndësishëm në thelb dhe i dobishëm, por do të shohim pas këtij takimi, pas kësaj, do të ishte shumë herët për të dhënë ndonjë përfundim në këtë moment, por ishte një takim shumë i mirë”, tha ai.