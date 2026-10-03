Takimet me Hamzën e Abdixhikun, Ramadani: Lojë e Kurtit që s’ka qëllime të sinqerta, jam për Ligjin por jo pazaret
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka reaguar lidhur me takimet që kryeministri i vendit, Albin Kurti, po i zhvillon me liderët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamzën, dhe atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Ramdani, ka thënë se ai është ‘’për ligjin, por jo pazaret’’. ‘’Unë jam për Ligjin, por jo pazaret!…
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Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka reaguar lidhur me takimet që kryeministri i vendit, Albin Kurti, po i zhvillon me liderët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamzën, dhe atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku.
Ramdani, ka thënë se ai është ‘’për ligjin, por jo pazaret’’.
‘’Unë jam për Ligjin, por jo pazaret!
Loja e Kurtit herë me njërin e herë me tjetrin nuk ka asnjë lidhje me qëllime të sinqerta. Loja po vazhdon, veç lojtarët po shtohen!’’, ka shkruar ai.