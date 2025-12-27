Tailanda dhe Kamboxhia bien dakord për armëpushim pas javësh përleshjesh të përgjakshme
Tajlanda dhe Kamboxhia kanë rënë dakord për një armëpushim të menjëhershëm, thanë ministrat e mbrojtjes të të dy vendeve në një deklaratë të përbashkët të shtunën.
Të dyja palët kanë rënë dakord të ngrijnë të gjitha lëvizjet e trupave dhe të lejojnë civilët që jetojnë në zonat kufitare të kthehen në shtëpi, duke ndaluar javë të tëra përleshjesh intensive kufitare që kanë lënë të vrarë të paktën 41 persona dhe kanë zhvendosur pothuajse një milion njerëz, shkruan BBC.
Armëpushimi hyri në fuqi në mesditë sipas orës lokale. Pasi të zgjasë për 72 orë, 18 ushtarë kamboxhianë të mbajtur nga Tailanda do të lirohen gjithashtu, thuhet në deklaratë.
Kthesa vendimtare erdhi pasi zyrtarët tajlandezë dhe kamboxhianë zhvilluan disa ditë bisedimesh që synonin t’i jepnin fund luftimeve të reja midis dy vendeve.
Deklarata e përbashkët përshkruan kushtet e “de-eskalimit”, që përfshin ndërprerjen e “sulmeve ndaj civilëve, objekteve dhe infrastrukturës civile dhe objektivave ushtarake të secilës palë”.
“Të dyja palët duhet të shmangin të shtënat ose avancimin ose lëvizjen e paprovokuar të trupave drejt pozicioneve ose trupave të palës tjetër”, thuhet në deklaratë.
Deklarata tha gjithashtu se lirimi i 18 ushtarëve kamboxhianë të mbajtur nga Tajlanda do të kryhej “në frymën e Deklaratës së Kuala Lumpurit”, një marrëveshje midis dy vendeve e nënshkruar në një ceremoni ku mori pjesë Presidenti i SHBA-së Donald Trump në tetor.
Kjo marrëveshje armëpushimi u prish në fillim të këtij muaji, kur shpërthyen përleshje të reja.
Të dyja palët kanë fajësuar njëra-tjetrën që atëherë për prishjen e armëpushimit.
Ushtria tajlandeze tha se trupat e saj iu përgjigjën zjarrit kamboxhian në Provincën Ubon Ratchathani të Tajlandës dhe një ushtar tajlandez ishte vrarë.
Ministria e mbrojtjes e Kamboxhias tha se ishin forcat tajlandeze që kishin sulmuar të parat, në provincën Preah Vihear dhe këmbënguli që Kamboxhia të mos hakmerrej.
Përleshjet kanë vazhduar gjatë gjithë dhjetorit. Të premten, Tajlanda kreu sulme ajrore në një rajon kufitar të diskutueshëm në Kamboxhia.
Forcat Ajrore Tajlandeze thanë se kishin goditur një “pozicion ushtarak të fortifikuar” kamboxhian pasi civilët ishin larguar nga zona. Ministria e mbrojtjes e Kamboxhias tha se sulmet ishin “sulme pa dallim” kundër shtëpive të civilëve.
Mosmarrëveshjet kufitare midis Tajlandës dhe Kamboxhias datojnë më shumë se një shekull më parë, por tensionet u përshkallëzuan në maj të këtij viti kur një ushtar kamboxhian u vra në një përleshje.
Dy muaj më vonë, në korrik, pati pesë ditë luftimesh intensive përgjatë kufirit, të cilat lanë dhjetëra ushtarë dhe civilë të vdekur. Mijëra civilë të tjerë u zhvendosën.
Pas një ndërhyrjeje nga Malajzia dhe Presidenti i SHBA-së Donald Trump, u negociua një armëpushim i brishtë midis dy kombeve, i cili u nënshkrua në fund të tetorit.
Trump e quajti marrëveshjen “Marrëveshjet e Paqes së Kuala Lumpurit”. Ajo i mandatoi të dyja palët të tërhiqnin armët e tyre të rënda nga rajoni i diskutueshëm dhe të krijonin një ekip vëzhguesish të përkohshëm për ta monitoruar atë.
Megjithatë, marrëveshja u ndërpre nga Tajlanda në nëntor, me kryeministrin tajlandez Anutin Charnvirakul i cili njoftoi se kërcënimi i sigurisë “nuk ishte ulur në të vërtetë”.