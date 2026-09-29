Tahiri: Përgjegjësia për Presidentin është direkt e Albin Kurtit, ai mund ta zgjedh ose ta çojë vendin në zgjedhje
Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Arian Tahiri, në një konferencë për media nga selia e partisë ka folur edhe për çështjen e presidentit. Tahiri ka thënë se përgjegjësia për zgjedhjen e presidentit është direkte e Albin Kurtit. Ai ka thënë se kreu i LVV’së mund ta zgjedh ose ta çojë vendin në zgjedhje.
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Shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Arian Tahiri, në një konferencë për media nga selia e partisë ka folur edhe për çështjen e presidentit.
Tahiri ka thënë se përgjegjësia për zgjedhjen e presidentit është direkte e Albin Kurtit.
Ai ka thënë se kreu i LVV’së mund ta zgjedh ose ta çojë vendin në zgjedhje.