Komuna e Skenderajt miraton Deklaratën “Jo në emrin tim”, Lushtaku: Dëshmi e qëndrimit të përbashkët të Kuvendit dhe qytetarëve

Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, ka njoftuar se kuvendi komunal i kësaj komune, ka miratuar Deklaratën ‘Jo në emrin tim’, ku është shprehur mospajtim ma dënimin e ish-krerëve të UÇK’së. Lushtaku ka shkruar edhe se, votimi njëzëri i kësaj deklarate, është dëshmi e qëndrimit të përbashkët të Kuvendit dhe qytetarëve të Skenderajt: “JO NË EMRIN…

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29/09/2026 11:45

Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, ka njoftuar se kuvendi komunal i kësaj komune, ka miratuar Deklaratën ‘Jo në emrin tim’, ku është shprehur mospajtim ma dënimin e ish-krerëve të UÇK’së.

Lushtaku ka shkruar edhe se, votimi njëzëri i kësaj deklarate, është dëshmi e qëndrimit të përbashkët të Kuvendit dhe qytetarëve të Skenderajt: “JO NË EMRIN TIM!”

Postimi:

Faleminderit të gjithë anëtarëve të Kuvendit Komunal të Skenderajt për mbështetjen njëzëri të propozimit tim për miratimin e Deklaratës “JO NË EMRIN TIM”, përmes së cilës shprehim mospajtimin me aktgjykimin e shkallës së parë të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, solidariteti me familjet e tyre dhe ritheksohet se lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte luftë për liri dhe çlirim.

Ky votim i njëzëshëm është një dëshmi e qëndrimit të përbashkët të Kuvendit dhe qytetarëve të Skenderajt: “JO NË EMRIN TIM!”

Mirënjohje për secilin anëtar që e mbështeti këtë deklaratë!

SL

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