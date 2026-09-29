Komuna e Skenderajt miraton Deklaratën “Jo në emrin tim”, Lushtaku: Dëshmi e qëndrimit të përbashkët të Kuvendit dhe qytetarëve
Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, ka njoftuar se kuvendi komunal i kësaj komune, ka miratuar Deklaratën ‘Jo në emrin tim’, ku është shprehur mospajtim ma dënimin e ish-krerëve të UÇK’së. Lushtaku ka shkruar edhe se, votimi njëzëri i kësaj deklarate, është dëshmi e qëndrimit të përbashkët të Kuvendit dhe qytetarëve të Skenderajt: “JO NË EMRIN…
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Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, ka njoftuar se kuvendi komunal i kësaj komune, ka miratuar Deklaratën ‘Jo në emrin tim’, ku është shprehur mospajtim ma dënimin e ish-krerëve të UÇK’së.
Lushtaku ka shkruar edhe se, votimi njëzëri i kësaj deklarate, është dëshmi e qëndrimit të përbashkët të Kuvendit dhe qytetarëve të Skenderajt: “JO NË EMRIN TIM!”
Postimi:
Faleminderit të gjithë anëtarëve të Kuvendit Komunal të Skenderajt për mbështetjen njëzëri të propozimit tim për miratimin e Deklaratës “JO NË EMRIN TIM”, përmes së cilës shprehim mospajtimin me aktgjykimin e shkallës së parë të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, solidariteti me familjet e tyre dhe ritheksohet se lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte luftë për liri dhe çlirim.
Ky votim i njëzëshëm është një dëshmi e qëndrimit të përbashkët të Kuvendit dhe qytetarëve të Skenderajt: “JO NË EMRIN TIM!”
Mirënjohje për secilin anëtar që e mbështeti këtë deklaratë!
SL