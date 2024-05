Tahiri i AAK’së: Nëse e bën këtë, unë i them hallall të koftë Albin Kurti Shefi i GP-së së AAK-së, Besnik Tahiri, është shprehur i pakënaqur me punën e Qeverisë Kurti. Ai përmendi temën e Sigurimeve Shendetësore në vend, duke u shprehur se ligjin s’kanë arritur me sjellë në Kuvend. “1 miliardë e 225 milionë për dy vjet e gjysmë nuk janë hy në punë, shëndetësia llom, ligjin për sigurimin…