Kurti jep detaje nga takimi me ministren e Katarit, tregon se për çfarë biseduan

Kurti ka treguar se për çfarë kanë diskutuar me ministren.

Ata diskutuan rreth reformave të mirëqenies sociale të kryera në Kosovë, duke përdorur mjete dixhitale që të përmirësojnë sistemin dhe mundësitë për bashkëpunime.

”Ishte një kënaqësi për të mirëpritur Ministren e Katarit për Zhvillimin Social dhe Familjen, Mariam bint Ali bin Nasser Al Misnad, sot. Diskutuam reformat e mirëqenies sociale të kryera në vendin tonë, duke përdorur mjete dixhitale për të përmirësuar sistemin dhe mundësitë për bashkëpunim.” ka shkruar Kryeministri në platformën X.

It was a pleasure to welcome Qatari Minister of Social Development and Family, Mariam bint Ali bin Nasser Al Misnad, today. We discussed the social welfare reforms conducted in our country, using digital means to enhance the system, and opportunities for collaboration. pic.twitter.com/oOpjxjchYR

— Albin Kurti (@albinkurti) May 20, 2024