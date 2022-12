Szunyog: T’i përkrahim fëmijët me aftësi të kufizuara, ta bëjmë Kosovën gjithëpërfshirëse

Kështu ka deklaruar Szunyog në Twitter, ku ka shtuar se, në këtë ditë Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, duhet t’I lidhim duart për të bërë Kosovën një shoqëri gjithëpërfshirëse, shkruan lajmi.net.

“Duke qenë se fëmijët me aftësi të kufizuara janë shpesh të fundit që marrin burimet dhe shërbimet që ju nevojiten, të gjithë ne duhet të bëjmë më tepër për t’i mbështetur ata në shprehjen e aftësive të tyre dhe për të zënë vendin e merituar si të barabartë në shoqëri”, ka thënë ai.

“Më të rinjtë ndër ne janë thellë të brengosur për gjendjen e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara. Pra në këtë ditë Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, le t’i lidhim duart për të bërë Kosovën një shoqëri gjithëpërfshirëse për të gjithë fëmijët”, ka shtuar Szunyog. /Lajmi.net/

The youngest amongst us are deeply concerned about the state of inclusion of children with disabilities!

So on this International Day of Persons with Disabilities, let’s join hands🤝to make 🇽🇰#Kosovo an inclusive society for all children.#IDPD2022 #PersonsWithDisabilities pic.twitter.com/TJz67X6yQV

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) December 3, 2022