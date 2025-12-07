Syla: Fatmir Limaj ma PDK nuk mundet me kanë se qe 12 vjet s’u kanë aty
Analisti Valon Syla tha se Bedri Hamzës “i kanë hy në hak, duke bërë thirrje që Fatmir Limaj me hy në listë”.
Syla tha se “ ka qenë një presion i madh prej njerëzve të luftës brenda PDK-së, Nismës apo UÇK-së,”, duke shtuar se “ka qenë presion jo fer ndaj Hamzës”.
Ai tha se Sami Lushtaku ka deklaruar se “Fatmir Limaj është me PDK se plot do që janë aty”, por sipas Sylës, Lushtaku ka mendu që “Fatmir Limaj është me UÇK, se më PDK nuk mundet me kanë se 12 vjet s’u kanë aty”.