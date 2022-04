Syla, Duda Baljes për çështjen e shamisë: Pse nuk po mbulohesh vetë?

Përmes një postimi në Facebook, Syla ka thënë se Gjakova kurrë s’ka pasë probleme identitare dhe se reagimi i Baljes po bëhet për “1 grusht vota”, dhe e ka pyetur këtë të fundit se, pse spo mbulohet Duda Balje mas pari, shkruan lajmi.net.

Lexoni postimin e tij:

Gjakova është vendi me traditë të theksuar shqiptare dhe kulturore. Kurrë s’ka pasë probleme identitare. Drejtoresha e shkollës atje qenka sulmuar nga Duda Balje, një ditë para Ramazanit, duket se me llogarirje populliste për 1 grusht vota, për ndalimin e nxënësave me shamia në shkollë publike të qytetit. Dy pyetje për Duda Baljen, sa lobon për shamia në Gjakovë, pse spo mbulohet ajo mas pari?

Pse nuk po udhëheq me shembull vetanak duke u mbulu vet me shami?

Mos e teproni me popullizëm, se ska mbet Reçani mi kallxu Gjakovës për referenca kulturore. E poashtu Gjakova me shumë sakrifica gjatë luftës së fundit, se mbaj mend që ju ka përzi boshnjakëve e torëbeshëve për ndoj send. Leni kopallat. /Lajmi.net/