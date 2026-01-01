Sunderlandi i Xhakës ia bën një dhuratë Arsenalit në ditën e parë të vitit, barazon me Manchester Cityn
Skuadra e Sunderland ka arritur të siguroj një barazim të madhë kundër Manchester Cityt. Ekipi ku kapiten është futbollisti Kosovar, Granit Xhaka ka barazuar me rezultat 0:0 me skuadrën e Pep Guardiolas, transmeton lajmi.net. Me këtë barazim, Sunderland ka 29 pikë pas 19 ndeshjeve dhe gjendet në pozitën e shtatë. Kurse, City ka 41 pikë…
