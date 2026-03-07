Sulmoi një punëtor që po punonte në rrugë në Ferizaj – policia identifikon të dyshuarin

Një rast i sulmit ka ndodhur ditën e sotme në Ferizaj. Siç njofton policia, një punëtor i një kompanie të autorizuar për punime në rrugë, është sulmuar nga një person tjetër. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli ka bërë të ditur se i dyshuari është identifikuar dhe është kontaktuar për intervistim. ‘’Më…

Lajme

07/03/2026 21:23

Një rast i sulmit ka ndodhur ditën e sotme në Ferizaj. Siç njofton policia, një punëtor i një kompanie të autorizuar për punime në rrugë, është sulmuar nga një person tjetër.

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli ka bërë të ditur se i dyshuari është identifikuar dhe është kontaktuar për intervistim.

‘’Më 07.03.2026, rreth orës 15:30, në rrugën “12 Qershori” është raportuar një rast sulmi.

Sipas raportimit, punëtori i një kompanie të autorizuar për punime në rrugë, është sulmuar nga një person i dyshuar.

Në vendngjarje ka reaguar patrulla e policisë. Viktima është intervistuar, ndërsa në rast janë angazhuar njësitë hetimore të stacionit policor.

Në konsultim me prokurorin e shtetit rasti është iniciuar si vepër penale “Sulmi”.

Është identifikuar i dyshuari i ketij rasti dhe është kontaktuar për intervistim.

Për detaje tjera do te njoftoheni me raport vijues’’, ka njoftuar Policia.

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

​Në Skenderaj përmbyllet Epopeja e UÇK-së, Maqedonci: I themi gjithë botës,...

March 7, 2026

Befason presidenti i Iranit, kërkon falje për sulmet

March 7, 2026

Shpëtohet një shtetase italiane në zonën e Brezovicës, në kufirin Kosovë...

March 7, 2026

Raportohet se djali i Khameneit ka mbetur i plagosur, i përfolur...

March 7, 2026

Asambleja iraniane do të mblidhet “brenda një dite” për të zgjedhur...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Klubi i Karatesë “Fuati” triumfon në Kampionatin Shtetëror të Kosovës

​Në Skenderaj përmbyllet Epopeja e UÇK-së, Maqedonci: I...

Befason presidenti i Iranit, kërkon falje për sulmet

Goditje për Dortmundin, Brandt largohet në fund të sezonit