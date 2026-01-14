Sulmohet në Gjakovë ndihmëstrajneri i KB Bashkimit, Bledar Gjeqaj

Sport

14/01/2026 20:35

Ndihmëstrajneri i KB Bashkimi, Bledar Gjeqaj, është goditur me një mjet të fortë gjatë ndeshjes së sotme ndaj Vëllaznimit në palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë.

Sipas pamjeve, shihet se Gjeqaj pas goditjes u rrëzua për toke.

Ende nuk dihen detajet e as gjendja shëndetësore e tij.

Pas kësaj ngjarjeje, ndeshja është ndërprerë.

Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë, në Prizren u godit basketbollisti i Pejës, Dardan Berisha, nga tifozët e KB Bashkimit.

VIDEO

