Sulmi në xhami, flet shoku i autorit: Plagosi edhe mikun tim, është me kartelë

Ai rrëfen se Rudolfi nisi të kishte probleme me depresionin pas karantinës. Miku i tij tregon më tej se në takimet që kishte pasur me të, Rudolfi kishte paranoja. Ai i thoshte se ishte frikë se mos ekzekutonin.

Spahiu, në një deklaratë për KlanNews, mohon që veprimi i sotëm të ketë lidhje me terrorizmin. Ai fajëson autoritetet përkatëse që nuk kanë marrë masa për kurimin e 34-vjeçarit, për të cilin tregon se është me kartelë, se ka qenë i shtruar të paktën 2 javë në spital psikiatrik dhe se prej disa kohësh nuk pranonte të merrte mjekim.

Prej sa kohësh jeni miq me Rudolfin dhe në çfarë rrethanash jeni njohur?

Unë jam nga e njëjta zonë me Rudolfin, jam mik prej 20 vitesh, kemi qenë shokë shkolle, lagje, kemi banuar bashkë për dy vite në kohën e studimit të shkollës së lartë.

Pra mund të thuhet që jeni miq fëmijërie apo jo.

Po po njihemi prej shumë vitesh.

Ke dijeni për ngjarjen që ndodhi sot, ose motivin që çoi Rudolfin të bënte këtë akt?

Motivi është që ai ka qenë në depresion, ka qenë me ilaçe, ka qenë me kura, ka shumë kohë që ai nuk po merr kurat, unë jam në kontakt të vazhdueshëm me familjarët e vet, sepse ai ka bërë një ngjarje të ngjashme pak muaj më parë me një mikun tonë të përbashkët, e ka plagosur edhe atë pa arsye. Shkaku është që ai është i sëmurë, nuk është se ka arsye tjetër.

Është i sëmurë prej sa kohës? Ka qenë i sëmurë gjithmonë, apo është një sëmundje që e ka kapur kohët e fundit.

Jo, ai ka qenë një tip shumë normal, shumë pozitiv, shumë aktiv, me biznes, me punë, ka jetuar dhe jashtë, por në kohën e karantinës nuk e di çfarë i ka ndodhur, paranoja, frika… Unë e kam takuar rastësisht edhe nëpër Tiranë, nuk ulej në kafe, kam frikë, thoshte, do më kapin, do më ekzekutojnë, nuk di ta shpjegoj dmth. E rëndësishme është që ai ka pasur nevojë për mjekim, mjekimin se ka marrë dhe ka arritur aty ku ka arritur. Ka bërë dhe gjëra më të vogla se kjo që ka bërë sot. Përfitoj nga rasti t’i uroj shërim të shpejtë të gjithë të plagosurve. Por se mungesa e le të themi, e organeve shtetërore, që nuk e kanë mbajtur. Sepse ai është arrestuar, është liruar, ka shkuar në spital, prapë e kanë lënë të ikë. Ose problemi ndoshta edhe i familjes që nuk e kanë mbajtur brenda, nuk di çfarë të them. Ideja është që kjo ka ndodhur vetëm për shkakun që është i sëmurë, nuk ka lidhje as akt terrorist, as dhunë fetarë, asnjë gjë. Unë e njoh prej vitesh.

Ju thatë që ka bërë dhe gjëra të tjera më të vogla, çfarë gjërash të tjera ka bërë miku juaj?

E vogël nuk është, para disa muajsh ka plagosur një shokun tim tjetër në një terminal autobusësh. Kjo mjafton për të marrë masa shteti, për kurimin e tij. Që derisa mjekët të marrin vendimin që ai është i aftë që të lihet i lirë, ose në shtëpi ose në kujdes, duhet që ta mbajnë qoftë në spitalin e burgut, qoftë në një spital shtetëror.

Ju thatë që ai nuk është ndihmuar nga autoritete përkatëse, mbase nuk është ndihmuar edhe nga familja. Në fakt Rudolfi ka kryer analiza, ka diçka të konfirmuar që ai ka probleme të shëndetit mendor?

Po ai ka qenë i shtruar në spital psikiatrik në Tiranë. Ka më shumë se 6 muaj që merr ilaçe vazhdimisht, të paktën më që ua kanë rekomanduar, se familjarët e vet thonë se ai ka shumë kohë që nuk i merr, nuk i pranon, sepse ai nuk e pranon faktin që është i sëmurë. Është me kartelë. Sa kohë ka qëndruar në spital psikiatrik, nuk e di saktë, por e di që ka qëndruar 2 javë i shtruar pastaj është ndjekur, ka shkuar 4 ditë, ka ikur, ka shkruar 3 ditë, ka ikur.