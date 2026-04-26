Sulmi i armatosur, Trumpi publikon pamjet e kamerave të sigurisë (Video)
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dha detaje mbi incidentin me të shtëna në darkën e korrespondentëve, duke zbuluar se një person i armatosur u përpoq të kalonte një pikë kontrolli sigurie. Mësohet se një agjent u plagos, por shpëtoi falë jelekut të tij antiplumb.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dha detaje mbi incidentin me të shtëna në darkën e korrespondentëve, duke zbuluar se një person i armatosur u përpoq të kalonte një pikë kontrolli sigurie.
Mësohet se një agjent u plagos, por shpëtoi falë jelekut të tij antiplumb.Duke folur nga Shtëpia e Bardhë, i shoqëruar nga Sekretari i Sigurisë Kombëtare dhe Drejtori i FBI-së, Donald Trump e përshkroi incidentin si një sulm ndaj një eventi që i ishte kushtuar lirisë së fjalës.
Trump postoi foto të të arrestuarit në rrjetet sociale, si dhe pamjet e kamerave të sigurisë që kapën fillimin e incidentit.
Ndryshe, Trump, e ka krahasuar veten me Abraham Lincoln kur u pyet pse beson se të shtënat kanë ndodhur.
Si kujtesë, ai ishte subjekt i dy atentateve për vrasje në vitin 2024.