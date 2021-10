Sulm me armë në një qendër tregtare në SHBA, dy të vrarë

Një person i dyshuar është në ndalim, ndërsa policët po kontrollojnë në secilin lokal për ta vërtetuar sigurinë në objekt, tha policia lokale, duke shtuar se disa njerëz ende janë të ngujuar brenda.

“Nuk mund të theksoj mjaftueshëm sa traumatike është kjo ngjarje për komunitetin në përgjithësi dhe për ata që ishin dëshmitarë ose familjarë të personave të përfshirë ose të përfshirë vetë”, tha Ryan Lee, komandant i policisë në Boise.

⚠️🇺🇸#URGENT: Active shooter reported at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho#Boise l #ID

Police are confirming multiple people have been injured inside the mall. Footage from the scene shows shoppers running from exit doors.

More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/gx7Aj9kLFE

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 25, 2021