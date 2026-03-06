Sulm masiv amerikano-izraelit në rajonin Ilam të Iranit – goditi mbi 200 objekte

Bota

06/03/2026 20:48

Një sulm ajror masiv goditi më shumë se 200 objekte në rajonin Ilam të Iranit.

Sulmet shkatërruan bazat dhe pozicionet e forcave të shtypjes së regjimit në një goditje të pashembullt.

Ka raporte për shumë viktima, incidente të shumta me pasoja masive dhe një kolaps të kapacitetit mjekësor për trajtimin e të plagosurve.

 

Ky sulm është pjesë e një fushate më të gjerë për ndjekjen e anëtarëve të Forcave të Shtypjes Islamiste, aktualisht në zhvillim, në Teheran, Bandar Abbas dhe tani gjithashtu në Ilam, raporton Telegrafi.

Gjithashtu është e mundur që ky sulm të pastronte zonën përpara një sulmi të mundshëm tokësor kurd që mund të ndodhë shumë shpejt.

Ndryshe, SHBA-ja raportohet se po krijon terrenin që kurdët të nisin një sulm tokësor ndaj regjimit iranian.

