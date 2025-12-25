Sulm i dyshuar terrorist në Suedi, raportohet për shpërthim dhe disa të plagosur
Bota
Policia suedeze po heton një incident të rëndë në qytetin verior të Boden. Gazeta ‘Aftonbladet’ raporton se disa persona të plagosur janë dërguar në spital. Ka informacione se është kryer një krim i dhunshëm dhe se autori është qëlluar nga policia.
Qyteti i Bodenit ndodhet rreth 80 kilometra në jug të Rrethit Arktik dhe është selia e Regjimentit të 19-të të Këmbësorisë së Suedisë.
Zëdhënësi i policisë lokale njoftoi se ky ishte një incident serioz, në të cilin një ose më shumë persona u dërguan në spitalin në Sunderby për trajtim.
Sipas një banori vendas, në orën 13:00 të së enjtes kishte disa makina policie dhe disa ambulanca në vendin e ngjarjes.
Banori raportoi se pa një person që po merrej me një ambulancë. Ai gjithashtu raportoi se dëgjoi një shpërthim.