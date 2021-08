Stresi përfundon në spital, kjo është arsyeja

Reperi shqiptar ka treguar se mbas 34 vitesh është hera e parë që i është drejtuar doktorit, ku kryesisht po trajtohet në Londër, shkruan lajmi.net.

Është vet Stresi ai i cili njoftoi publikun me anë të një shkrimi në instagram duke treguar se ka shkuar ti bëjë të gjitha analizat, meqë rast ka bërë apel që ti thonë stop duhanit dhe alkoolit.

“Sot mbas 34 viteve Dhe per here te pare mora iniciativen te shkoj tek nji nder doktorrat me Te mire ne londer , @drkristopapa , beme te gjitha analizat e pergjithshme .Stop Duhanit Alkolit te tjerat I kemi si me lind sot”, shkruan Stresi.

Përndryshe, projekti më i ri nga reperi është “Po foli i fundit” me 3 milionë klikime./Lajmi.net/