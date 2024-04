Stresi dhe One T sjellin këngën më të re “Mos u dorëzo 2” Reperi Arkimed Lushaj i njohur më emrin artistik Stresi, ka publikuar këngën e paralajmëruar. Kënga titullohet “Mos u dorëzo 2” dhe është në bashkëpunim më One T, shkruan lajmi.net. Për tekstin ë këngës janë kujdesur vetë artistet. Stresi gjithashtu ka paralajmëruar së më 1 qershor do ta publikoj albumin e tij ‘Archimed’./Lajmi.net/