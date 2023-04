Statistika të “çmendura” të Karim Benzema kundër ekipeve angleze

Benzema ka një rekord fantastik sa herë që ka luajtur kundër ekipeve angleze, shkruan Lajmi.net

Ai ka shënuar 11 gola në 8 ndeshje kundër ekipeve angleze, ndeshje këto të fazës eliminim.

Pesë gola i ka shënuar kundër Chelseat, tre gola kundër Manchester Cityt dhe tre gola kundër Liverpoolit.

🇫🇷🪄 Karim Benzema has 11 goals in his last 8 Champions League knock-out games vs English teams:

5 goals vs Chelsea

3 goals vs Man City

3 goals vs Liverpool

Top numbers. pic.twitter.com/kmPWDbBTOx

— EuroFoot (@eurofootcom) April 12, 2023