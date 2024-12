Starlink edhe në vendin tonë, e konfirmon Elon Musk: Tani i disponueshëm edhe në Kosovë

Internet pa ndërprerje, në çdo cep të territorit, edhe në situata të jashtëzakonshme.

Këto janë vetëm disa të mira që përfiton Kosova nga shtrirja e shërbimeve të gjigantit amerikan Starlink në territorin e vet.

Ndërsa tani kompania në pronësi të miliarderit Elon Musk ka njoftuar se shërbimet e internetit me shpejtësi të lartë janë të disponueshme në Kosovë që sot.

Kjo u konfirmua edhe nga vetë Musk në X.

Starlink’s high-speed, low-latency internet is now available in Kosovo! 🛰️🇽🇰❤️ → https://t.co/G1myzWJQ6j pic.twitter.com/55sQa88sNX

— Starlink (@Starlink) December 21, 2024