Specialja: Katërshja e UÇK-së kishte objektiv Pavarësinë e Kosovës

Kryegjykatësi, Charles Smith ka thënë se trupi gjykues ka konstatuar se Ushtria Çlirimtare e Kosovës kishte objektiv Pavarësinë e Kosovës. Ai tha se objektivat e ushtarëve dhe katërshes së UÇK-së ishin që Kosova të ishte e pavarur. “Trupi gjykues konstatoi se të katër të akuzuarit dhe personat e tjerë në udhëheqjen e UÇK-së, kishin dy…

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16/09/2026 11:08

Kryegjykatësi, Charles Smith ka thënë se trupi gjykues ka konstatuar se Ushtria Çlirimtare e Kosovës kishte objektiv Pavarësinë e Kosovës.

Ai tha se objektivat e ushtarëve dhe katërshes së UÇK-së ishin që Kosova të ishte e pavarur.

“Trupi gjykues konstatoi se të katër të akuzuarit dhe personat e tjerë në udhëheqjen e UÇK-së, kishin dy objektiva, Pavarësinë e Kosovës dhe vendosjen e kontrollit politik dhe institucional mbi atë që shpresonin se do të kishte një Kosovë të Pavarur”, tha Smith.

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