Specialja hedh poshtë kallëzimin penal ndaj kryesisë së Sindikatës së Trepçës dhe minatorëve
Sindikata e Pavarur e Minatorëve të Trepçës njoftoi se ka pranuar vendimin e Prokurorisë Speciale për hedhjen poshtë të kallëzimit penal ndaj kryetarit të Sindikatës, një pjese të kryesisë dhe 6 minatorëve.
Sipas Sindikatës, kallëzimi penal ishte bërë nga menaxhmenti i kaluar.
“Fatkeqësisht, edhe sot ka njerëz që kur ulen në karrige drejtuese mendojnë se janë mbi ligjin, mbi punëtorin dhe mbi sindikatën. Ka menaxherë që nuk e njohin rolin e sindikatave, nuk e kuptojnë demokracinë sindikale dhe mendojnë se përmes presionit, shantazhit, suspendimeve e kallëzimeve penale mund ta heshtin zërin e minatorit” shkruan Sindikata.
Sipas vendimit të Prokurorisë, me asnjë provë nuk është vërtetuar fakti se të dyshuarit kanë kryer veprat penale të sabotimit, keqpërdorimit të së drejtës së grevës apo ndonjë vepër tjetër penale.
Postimi i plotë: