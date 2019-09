Spanja – Australia, caktohet finalisti i parë i Botërorit në basketboll

Spanja mposhti Australinë me rezultat 95:88 duke u kualifikuar në finalen e Kampionatit botëror në basketboll.

Fituesi u përcaktua vetëm pas dy vazhdimeve ku në fund triumfuan spanjollët.

Marc Gasol shkëlqeu te skuadra fituese duke e mbyllur ndeshjen me 33 pikë, përcjell lajmi.net.

Kurse, te Australia me lojë të mirë u dalluan Patty Mills me 34 pikë, Nic Kay me 16 pikë e 11 kërcime dhe Bogut me 12 pikë e 9 kërcime.

Në finale, Spanja do të takohet me fituesin e duelit Argjentina – Franca.