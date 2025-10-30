Spalletti shkon për ta nënshkruar kontratën me Juven, dalin pamjet e para të mbërritjes së tij në Torino

Ish-trajneri i kombëtares italiane Luciano Spalleti pritet që sot ta nënshkruajë kontratën me gjigantin italian, Juventus. Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, ish-trajneri i Romës, Interit e Napolit raportohet nga mediumet italiane se është parë në qendrën Continassa të Juventusit ku pritet ta nënshkruajë kontratën e re me klubin. Ai do të qëndrojë…

30/10/2025 12:42

Ish-trajneri i kombëtares italiane Luciano Spalleti pritet që sot ta nënshkruajë kontratën me gjigantin italian, Juventus.

Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, ish-trajneri i Romës, Interit e Napolit raportohet nga mediumet italiane se është parë në qendrën Continassa të Juventusit ku pritet ta nënshkruajë kontratën e re me klubin.

Ai do të qëndrojë në klub deri në qershor të vitit 2026 me opsion zgjatjeje në rast të kualifikimit në Ligën e Kampionëve.

Juventusi momentalisht është pa trajner pas shkarkimit të Igor Tudorit si pasojë e rezultateve të dobëta.

Në ndeshjen e djeshme ndaj Udineses klubi bardhezi e përfundoi rekordin e tetë ndeshjeve pa fitore, gjë që ndodh për herë të parë që nga viti 2009.

Superylli kosovar, Edon Zhegrova, i cili as mbrëmë nuk u paraqit fare ndaj Udineses, pritet të ketë më shumë minuta me fanellën bardh e zi pas ardhjes së Spalletit në krye të klubit.

