Soulja Boy akuzohet për përdhunim dhe abuzim nga asistentja e tij në një proces të ri gjyqësor

Një proces gjyqësor u ngrit në Los Anxhelos nga një grua si “Jane Doe” detajon akuzat e shumta për sulm dhe bateri seksuale, si dhe pretendimet se ai nuk arriti të paguante pagat e saj, shkruan Today.

Një grua që thotë se ishte e punësuar nga Soulja Boy si ndihmësja i tij personale ka akuzuar reperin në një proces gjyqësor të ngritur në Los Anxhelos për raste të shumta sulmi dhe baterie seksuale, duke e mbajtur atë kundër vullnetit të saj dhe duke refuzuar ta paguajë atë, transmeton lajmi.net.

Gruaja, e cila paraqitet si “Jane Doe”, pretendon në padi se Soulja Boy, i lindur DeAndre Cortez Way, e punësoi atë në dhjetor 2018 dhe ra dakord t’i paguante asaj 500 dollarë në javë ndërsa ajo jetonte dhe punonte në dy shtëpitë e tij në Kaliforni në Malibu dhe Kanion zile.

Ajo pretendon në padi se përgjegjësitë përfshinin pastrimin, gatimin, shoferin dhe detyra të tjera.

Vajza gjithashtu pretendon në padi se pas më pak se një muaji të punësimit të saj, Way filloi t’i dërgonte asaj foto të pakërkuara të organeve gjenitale të tij.

“Një marrëdhënie e shkurtër konsensuale u zhvillua, por shpejt kaloi në dhunë”, lexon një njoftim për shtyp nga avokati i Doe, Neama Rahmani.

Dokumentet e gjykatës detajojnë akuza të shumta për sulm seksual dhe abuzim fizik dhe verbal. Ajo pretendon në shumë raste, Way do ta “prekte në mënyrë të papërshtatshme”, “me forcë do t’i hiqte pantallonat dhe do ta përdhunonte”. Ajo pretendon në gusht të vitit 2020, ai e mbylli atë në një dhomë për tre ditë pa ujë të nxehtë. Në një rast tjetër, data e së cilës nuk është specifikuar në dokumente, ajo e akuzon atë duke e sulmuar atë aq me dhunë sa që ajo “mendoi se do të vdiste”.

Ai mohoi pretendimet nga Jane Doe në një deklaratë për TMZ, duke thënë, “Unë jam në kontakt me ekipin tim ligjor dhe veprimet e duhura ligjore do të ndërmerren kundër këtyre gënjeshtrave”.

Përfaqësuesit e tij nuk iu përgjigjën kërkesës së Today për koment.

Kjo padi e ngritur nga Jane Doe vjen pasi Way u padit për sulm në janar 2020 nga një grua me emrin Kayla Myers e cila thotë se kishte një marrëdhënie romantike me Way.

Në ato dokumente të gjykatës, Myers akuzon reperin se e sulmoi atë me armë jashtë një feste në rezidencën e tij në Malibu më 1 shkurt 2019, duke i thënë asaj “ajo do të vdiste atë natë”, dhe duke e lidhur atë me një kordon zgjatues në garazhi i tij brenda natës derisa ajo të detyrohej të bënte seks oral ndaj tij në këmbim të lirimit të saj. Kjo padi është ende në pritje, Today ka konfirmuar./Lajmi.net./