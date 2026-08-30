Sot zbulohet lapidari i Triumf Rizës në vendin ku humbi jetën

Në 19-vjetorin e rënies në krye të detyrës të Heroit të Policisë së Kosovës, Triumf Riza, sot do të mbahet ceremoni përkujtimore në nderim të tij. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ceremonia do të organizohet në vendin ku Riza humbi jetën. Gjatë ceremonisë do të zbulohet lapidari përkujtimor, i ngritur në nderim…

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30/08/2026 08:12

Në 19-vjetorin e rënies në krye të detyrës të Heroit të Policisë së Kosovës, Triumf Riza, sot do të mbahet ceremoni përkujtimore në nderim të tij.

Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ceremonia do të organizohet në vendin ku Riza humbi jetën.

Gjatë ceremonisë do të zbulohet lapidari përkujtimor, i ngritur në nderim të jetës, veprës dhe sakrificës së tij.

“Në 19-vjetorin e rënies në krye të detyrës të Heroit të Policisë së Kosovës, Triumf Riza, do të mbahet ceremoni përkujtimore në vendin ku ai humbi jetën”, thuhet në njoftimin e MPB-së

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