Sot varroset gruaja që vdiq nga goditja e rrufesë në Prevallë

Pesë persona janë goditur nga rrufeja në Prevallë gjatë ditës së djeshme.

Një nga këta persona ka humbur jetën , si shkak i goditjes së rrufesë.

Halim Bytyqi, 64 vjeçare nga Ferizaj do të varroset saj.

Kjo është bërë e ditur nga familjarët.

“Të dashur familjarë, miq e dashamirë, me pikëllim të thellë e zemër të thyer, ju njoftojmë se sot u nda nga jeta nëna jonë Halime Bytyqi, në moshën 64 vjeçare. Varrimi i të ndjerës do të bëhet nesër me datë 19.08.2024, pas namazit të ikindisë.”/Lajmi.net/