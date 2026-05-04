Sot varrosen dy fëmijët që vdiqën tragjikisht në Durrës

04/05/2026 13:07

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur të dielën në qytetin e Durrësit.

Dy fëmijë vdiqën si pasojë e një aksidenti, dhe një tjetër u shtrua në spital, pasi një veturë i goditi të njëjtit teksa po luanin me top në trotuar, transmeton Klankosova.

Të vdekur kanë mbetur K.Nikolli, 9 vjeç, dhe E.Muçaj, 12 vjeç. Ndërkohë, 8-vjeçari i cili pësoi lëndime të rënda si pasojë e përplasjes, sipas mjekëve, ka pasur përparim në gjendjen shëndetësore.

Familjarët po ashtu kanë njoftuar se dy të miturit do të varrosen sot.

Lidhur me aksidentin, është arrestuar Nikollë Rradaçi, 57-vjeçar, i cili dyshohet se ishte i dehur në momentin kritik.

