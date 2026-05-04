Parandalohen tri gara ilegale të shpejtësisë, Policia shqiptoi gjoba e sekuestroi automjete

Policia e Kosovës ka njoftuar se njësia për kontroll të autostradave, javën e fundit ka parandaluar tri gara ilegale të shpejtësisë me automjete. Sipas njoftimit të Policisë janë shqiptuar 2 gjoba për pjesëmarrje në gara ilegale të shpejtësisë, 1 gjobë për vazhdim të masës mbrojtëse, 1 gjobë për tejkalim të shpejtësisë si dhe 1 gjobë…

Lajme

04/05/2026 12:34

Policia e Kosovës ka njoftuar se njësia për kontroll të autostradave, javën e fundit ka parandaluar tri gara ilegale të shpejtësisë me automjete.

Sipas njoftimit të Policisë janë shqiptuar 2 gjoba për pjesëmarrje në gara ilegale të shpejtësisë, 1 gjobë për vazhdim të masës mbrojtëse, 1 gjobë për tejkalim të shpejtësisë si dhe 1 gjobë për drejtim të automjetit pa e fituar të drejtën për drejtimin e atij lloji të mjetit.

Gjithashtu gjatë vikendit thuhet se janë sekuestruar përkohësisht 4 automjete të dyshuara për modifikim në sistemin e tërheqjes, të cilat theksohet se do të dërgohen në kontroll teknik të jashtëzakonshëm.

Artikuj të ngjashëm

May 4, 2026

“Është për keqardhje që po humbet përsëri kohë për zgjedhje” –...

May 4, 2026

Mashtrimet me sms ku qytetarëve po u merren të dhënat bankare,...

May 4, 2026

Për një javë, Policia në Prishtinë sekuestron 10 armë zjarri, realizon120...

May 4, 2026

Muhaxheri pas raportimeve për dorëheqje nga partia: Vazhdoj të jem në...

May 4, 2026

Rutte: NATO e kuptoi mesazhin e Trump, marrëveshjet për përdorimin e...

May 4, 2026

​Liderët evropianë mblidhen në Armeni për samitin e tetë të Komuniteti...

Lajme të fundit

“Është për keqardhje që po humbet përsëri kohë...

Mashtrimet me sms ku qytetarëve po u merren...

Për një javë, Policia në Prishtinë sekuestron 10...

Muhaxheri pas raportimeve për dorëheqje nga partia: Vazhdoj...