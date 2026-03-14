Sot takim Kurti–Sorensen

Lajme

14/03/2026 08:03

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, do të presë sot në takim Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen.

Takimi do të zhvillohet në ndërtesën e Qeveria e Republikës së Kosovës duke filluar nga ora 08:30, transmeton lajmi.net.

Sipas njoftimit zyrtar, pas përfundimit të takimit pritet të ketë edhe deklarim për media.

Vizita e Sorensen vjen në kuadër të angazhimeve të Bashkimi Evropian për të ndërmjetësuar dialogun ndërmjet Kosovo dhe Serbia, me qëllim avancimin e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve./lajmi.net/

