Sot shpallet aktgjykimi kundër Krivaqës e Sejdiut

Gjykata Themelore në Ferizaj sot do të shpallë aktgjykimin kundër Dardan Krivaqës dhe Arbër Sejdiut, të dyshuar për vrasjen e Marigona Osmanit.

“Ju njoftojmë se të hënën, më 29 korrik 2024, duke filluar nga ora 11:00, vazhdon seanca gjyqësore me shpalljen e aktgjykimit në çështjen penale kundër të pandehurit D.K., i akuzuar për shkak të veprave penale ‘Dhunimi’, nga Neni 227, paragrafi 4, lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së dhe veprës penale në bashkëkryerje ‘Vrasja e rëndë’, nga Neni 173, paragrafi 1, nënparagrafët 1.3, 1.4 dhe 1.7, lidhur me Nenin 31 të KPRK-së, si dhe të pandehurit A.S., i akuzuar për shkak të veprave penale në bashkëkryerje ‘Vrasja e rëndë’, nga Neni 173, paragrafi 1, nënparagrafi 1.3, 1.4 dhe 1.7, lidhur me Nenin 31 të KPRK-së dhe veprën penale ‘Ndihma në kryerjen e veprës penale të dhunimit’, nga Neni 227, paragrafi 4, nënparagrafi 4.1, lidhur me paragrafin 1, lidhur me Nenin 28 të KPRK-së”, thuhej në njoftimin e Gjykatës Themelore të Ferizajt javën e kaluar.

Rasti në fjalë është në rigjykim pasi Gjykata e Apelit e kishte anuluar aktgjykimin në të cilin Krivaqa ishte dënuar me burg të përjetshëm ndërkaq Arbër Sejdiut i ishin dhënë 15 vjet burg.